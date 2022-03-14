Zonguldak'ta Tıp Bayramı kutlandı

ZONGULDAK (İHA) - 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Zonguldak Tabipler Odası ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından tören düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene, Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Hakan Bakkal, Dekan yardımcısı Prof. Dr. Hande Aydemir, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Özcan Pişkin, obezite ve diyabet Merkezi Müdürü Prof Dr. Taner Buraktaroğlu, Prof. Dr. Levent Atik, Tabip Odası Yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayarak Atatürk anıtına çelenk konuldu. Zonguldak Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, "Hekimlik yalnızca bir meslek değildir, hekimlik tıpba adanmış bir yaşam biçimidir. Bilgimizle emeğimize uzun yıllar süren bir eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayanan birikimlerimiz ile insanlara hizmet için çalışıyor, genç hekimler yetiştiriyoruz. Pandemi döneminde en ön saflarda mesleğimizi yapmayı sürdürdük ve sürdüreceğiz de. Kadın ve kutsal hekimlik mesleğinin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Tıp insanların yüzyıllardır uğraştığı medeniyetleri yıkan hastalıkları sorunları çözen, insanların yaşam kalitesini arttıran, temelini bilimsel metotlardan alan, ama başından sonuna kadar her noktasında insan sevgisi ola ve insana değer vermek olan bir harikalar bütünüdür. İlk olarak 14 Mart 1919'da işgal altında İstanbul'da işgal güçlerine tepki veren tıp öğrencileri tarafından organize edilen bir tıp Bayramı. Bunun biz bugün 103.yıl dönümünde tıbbiyeli Hikmet'in torunları olarak aynı noktadayız. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun"dedi. - ZONGULDAK