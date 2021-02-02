ZONGULDAK - Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
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ZONGULDAK - Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

02.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:11

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesi Kızılbel köyünde H.Ç. ile eşi İ.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, ekmek bıçağıyla kocasını ayağından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan İ.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı H.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ZONGULDAK - Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
ZONGULDAK - Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
ZONGULDAK - Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
ZONGULDAK - Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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