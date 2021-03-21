ZONGULDAK - Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
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ZONGULDAK - Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

21.03.2021 22:25 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:35

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ense köyünde yaşayan Kübra (75) ve Şaban Demir (76) çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları, evlerine gitti.

Demir çiftini hareketsiz bulan yakınları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İncelemeler sonucu çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü

ZONGULDAK - Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
ZONGULDAK - Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
ZONGULDAK - Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
ZONGULDAK - Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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