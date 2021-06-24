Zonguldak'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi'nde, C.Ö. ile Hasan G. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Hasan G. av tüfeğiyle yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan G'nin tedavisi sürüyor.

C.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz