Zonguldak'ta sahte basın kartı kullanan kişi yakalandı

Zonguldak'ta sahte basın kartı ve basın trafik kartı kullanan kişi yakalandı.

Zonguldak'ta sahte basın kartı ve basın trafik kartı kullanan kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yapılan kimlik kontrolünde, S.Ç. (60) isimli şahsın sahte basın kartı ve basın trafik kartı kullandığı tespit edildi. Ekipler S.Ç.'nin sahte kartlarına el koyarak, hakkında işlem başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı