Zonguldak'ta sahil düzenlemesi kapsamında 13 işyerinin tahliye işlemleri başladı
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Zonguldak'ta sahil düzenlemesi kapsamında 13 işyerinin tahliye işlemleri başladı

Zonguldak'ta sahil düzenlemesi kapsamında 13 işyerinin tahliye işlemleri başladı Zonguldak'ta hayata geçecek olan sahil düzenlemesi projesi kapsamında tebligat gönderilen 13 işyerinin tahliye işlemleri başlatıldı.

Zonguldak'ta sahil düzenlemesi kapsamında 13 işyerinin tahliye işlemleri başladı
14.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:17

Zonguldak'ta sahil düzenlemesi kapsamında 13 işyerinin tahliye işlemleri başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hayata geçecek olan sahil düzenlemesi projesi kapsamında tebligat gönderilen 13 işyerinin tahliye işlemleri başlatıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen Zonguldak Merkez Kıyı Düzenlemesi ve Sosyal Donatıları İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi projesi kapsamında sahil bandında bulunan 13 iş yerine tahliye tebligatı gönderildi.

İhaleyi alan yüklenici firmaya yer gösteriminin ardından başlayacak olan inşaat çalışmaları öncesinde aralarında kafe, restoran ve çay bahçesi gibi işletmelerin tahliyeleri başladı. Öte yandan yüklenici firmanın iş makineleri de proje doğrultusunda çalışmaya başladı.

41 bin 340,81 metrekare alanda kıyı düzenlemesi ve sosyal donatı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yer tesliminden itibaren 550 takvim gününde bitmesi bekleniyor.

Tahliye işlemlerini gerçekleştiren Tuncay Bilgin, "Dünkü toplantımızdan sonra en kısa zamanda tahliye kararı gelecekti. Bir an önce gitmesi gereken eşyaları götürmek için boşaltmaya başladık. Projeyi çok güzel bulacağız. 1.5 sene kadar mağduriyetimiz olacak ama katlanacağız. Esnaf için de Zonguldak halkı için de hayırlı olacağına inanıyoruz. Projede ne varsa ona göre uygulayarak işyerlerimizi alacağız sanırım" diye konuştu.

Zonguldak'ta sahil düzenlemesi kapsamında 13 işyerinin tahliye işlemleri başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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