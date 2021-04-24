ZONGULDAK - Park halindeki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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ZONGULDAK - Park halindeki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta park halindeki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ta park halindeki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Terakki Mahallesinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 ABC 652 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta sürücü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinden çıkarılan sürücü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden ulaşıma açıldı.

ZONGULDAK - Park halindeki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
ZONGULDAK - Park halindeki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
ZONGULDAK - Park halindeki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
ZONGULDAK - Park halindeki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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