Zonguldak'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sevim T. (33) yönetimindeki 67 TL 694 plakalı otomobil, Ereğli-Kandilli kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlık alana çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Defne Ç. (1), Deniz Ç. (2) Seba E. (18) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA