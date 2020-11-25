Zonguldak'ta Öğretmenler Günü kutlandı
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Zonguldak'ta Öğretmenler Günü kutlandı

25.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:02
Zonguldak'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Zonguldak 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Valilik binası önünde Atatürk Anıtı'nda çelenk sunum töreni yapıldı.

Zonguldak 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında Valilik binası önünde Atatürk Anıtı'nda çelenk sunum töreni yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve öğretmenler katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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