Zonguldak'ta maden şehitlerinin çocuklarına meslek eğitimi verilecek

Zonguldak'ta maden şehitlerinin çocuklarına meslek eğitimi verilecek.

"Maden Şehitlerinin Çocukları Maden Makinaları Üretiyor" projesi kapsamında ücretsiz mesleki eğitim kursu verilip başarılı olan 5 çocuk istihdam edilecek.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, TTK'nin kuruluşundan bu yana çok sayıda maden şehidi veren kentte maden şehitlerine vefa borcunu ödemek amacıyla 40 çocuğa yönelik ücretsiz mesleki eğitim verileceğini belirtti.

Başarılı olan 5 çocuğu istihdam etmek istediklerini aktaran Coşkun, "Proje kapsamında 16-40 yaş aralığındaki 40 maden şehit çocuğumuza günde 8 saat, haftada 5 gün olmak üzere toplam 22 günlük CAD CAM eğitimi ücretsiz olarak verilecektir. Eğitimi başarıyla tamamlayan 5 çocuğumuz tarafımızdan işe yerleştirilecektir." dedi.

Ereğli Belediyesi'nde 833 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ereğli Belediyesi iştiraki Personel Limited Şirketi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışan ücretlerine ortalama yüzde 34 zam yapılırken asgari ücret 3 bin 462 lira oldu.

Belen Sanayi'nde bulunan şantiyede düzenlenen imza töreninde konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, toplam 833 çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin titizlikle yürütüldüğünü ve 54 gün sonunda anlaşma sağlandığını söyledi.

En düşük ücretin 3 bin 462 liraya yükseltildiğini belirten Posbıyık, "Bu da yüzde 34 artış demek. Yakacak, eğitim, ikramiye ve sorumluluk zammı ile en düşük bekar bir işçi için bu rakam 3 bin 872 lira olacak. En düşük ücretli olup, 3 tane çocuğu olan işçinin net olarak eline 4 bin 97 lira geçecek. Ücret zammımızla kümülatif olarak ortalamayı aldığımızda rakam, net 4 bin 180 liradır." dedi.

Posbıyık, ücret zammının dışında daha önce bakanlıkça belirlenen ödenek ve sosyal yardımlarla yakacak, eğitim, ikramiyelerde yüzde 107 ila 400 oranında artış yapıldığını anlatarak, "Ayrıca sözleşmenin ikinci yılı için ilave yüzde 18 zam artışı konmuştur. 1 Temmuz-31 Aralık 2021 arası 6 aylık sözleşme fark ödemesi brüt 2 bin 100 lira şubat ayı maaşlarında tek seferde ödenecek. İkramiyelerinizi koruduk. Ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında 500'er lira ikramiye vereceğiz." diye konuştu.

Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş ile Posbıyık, sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan