Zonguldak'ta kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

Zonguldak'ta kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Sağlık

Zonguldak'ta 56 yaşındaki Ayten Aydın'ın kulak kemiğinde bulunan "glomus timpanikum" tümörü, yaklaşık 11 saat süren ameliyatla alındı.

Zonguldak'ta 56 yaşındaki Ayten Aydın'ın kulak kemiğinde bulunan "glomus timpanikum" tümörü, yaklaşık 11 saat süren ameliyatla alındı.

Kulak çınlaması, ağrı ve işitme kaybıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran Aydın'a, damarsal bir tümör olabileceğinden şüphelenilerek ileri tetkikler uygulandı.

Değerlendirmeler sonrası kulak kemiğinde tümör tespit edilen hastaya, cerrahi müdahale öncesi girişimsel radyoloji uzmanları tarafından tümörün kanlanmasının azaltılması amacıyla operasyon yapıldı.

Daha sonra hasta, kulak burun boğaz uzmanlarının yaklaşık 11 saat süren cerrahi müdahalesi sayesinde sağlığına kavuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı, gazetecilere, bu tümörün bir yandan büyüyen bir yandan da kulak kemiğini eriten bir hastalık olduğunu belirterek, "Bunun toplumda görülme sıklığı hemen hemen 500 binde bir diyebiliriz, o kadar nadir tümörler bunlar. Böyle olunca bunun cerrahisi de çok yaygın olmuyor." diye konuştu.

"Cerrahiden önce tümörün kanlanmasının azaltılması önemli"

Bu tür operasyonlarda doktorun tecrübesinin çok önemli olduğunu anlatan Baklacı, şunları kaydetti:

"Çünkü kanamalı bir dokuyla karşı karşıyasınız. Hastanın hayati organlarına zarar vermeden o kanamalı dokuyu çıkarmak zorundasınız ve uzun süre mikroskopla daracık alanda çalışıyorsunuz. Bu açıdan çok sık yapılan bir cerrahi olduğunu söyleyemem. Burada önemli olan, cerrahiden önce damarsal kanamalı o tümörün en azından kanlanmasının azaltılması. Bu çok önemliydi."

Girişimsel radyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Türk de tümörü damarlara zarar vermeden devre dışı bıraktıklarına işaret ederek, "Hocamız ve hastamız için konfor sağladık." dedi.

Ayten Aydın ise çok zorlu bir süreç geçirdiğini, ilk duyduğunda korkup üzüldüğünü, ancak sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Zonguldak'ta kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil
Spor Gareth Bale Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak'ta kulak kemiğinde tümör bulunan hasta 11 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 13:54:54. #1.16#

title