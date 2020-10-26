Zonguldak'ta korkutan manzaralar
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Zonguldak'ta korkutan manzaralar

26.10.2020 17:24 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:31

- Zonguldak'ta korkutan manzaralar Caddeler kalabalık doldu, sosyal mesafe hiç sayıldı Zonguldak'ta hafta başı ile birlikte başlayan yoğunluk korkutan manzaralara neden oldu.

- Zonguldak'ta korkutan manzaralar

Caddeler kalabalık doldu, sosyal mesafe hiç sayıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hafta başı ile birlikte başlayan yoğunluk korkutan manzaralara neden oldu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına hiçe sayan vatandaşlar dolayısıyla "Ve Zonguldak" günlerinin geri gelmesinden endişe ediliyor.

Son dönemlerde korona virüs vaka artışlarının olmasına ve yapılan tüm uyarılara rağmen Zonguldak'ta insan kalabalığı korkunç manzaralara neden oldu. Caddede çoğu vatandaş sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallar adeta hiçe saydı. Caddelerde bazı vatandaşların ise maskeyi çenesinin altında taşıdığı görüldü. Polis ekiplerinin sık sık uyarıda bulunmasına rağmen vatandaşların umursamaz davranışları dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara tepkide bulunan Kemal Arat, 'Korona virüse halkın yüzde 60'ı inanmıyor. Virüse inanmadıkları için maske takmıyorlar ve sosyal mesafeyi hiçe sayıyorlar. Tedbir alınması lazım. Devlet büyüklerinin söylemiş oldukları sözlere uymamız gerekiyor. Herkesin kesinlikle korona virüse dikkat etmesi lazım" dedi.

Zonguldak'ta korkutan manzaralar
Zonguldak'ta korkutan manzaralar
Zonguldak'ta korkutan manzaralar
Zonguldak'ta korkutan manzaralar
Zonguldak'ta korkutan manzaralar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ ALTINDAĞ

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