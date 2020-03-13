Zonguldak'ta kelle paça çorbasına rağbet arttı
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Canan Karatay, Zonguldak, Altıntaş, Güncel

Zonguldak'ta kelle paça çorbasına rağbet arttı

Zonguldak'ta kelle paça içenlerin sayısı oldukça arttı.

13.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:39
Zonguldak'ta kelle paça çorbasına rağbet arttı

Zonguldak'ta kelle paça içenlerin sayısı oldukça arttı.


Tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı ünlü profesör doktor Canan Karatay kelle paça için tavsiyesinde bulunmuştu. Kelle paça çorbasının vücut direncini güçlendirdiğini dikkat çeken Canan Karatay'ın bu açıklamasının ardından Zonguldak'ta vatandaşların kelle paça çorbasına olan ilgisi daha da arttı. Esnaf Suat Altunbaş, Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paça çorbası satışlarını daha da arttığını söyledi.


Ancak kelle paça içen sayısının artması nedeniyle bu sefer de malzeme sıkıntısının baş gösterdiğini belirten Suat Altıntaş, "Canan hocamız açıklamasından sonra evet doğrudur çorba içen sayısında artış oldu ama tüm Türkiye çapında bu artış yaşandığı için bu sefer de malzeme temininde büyük zorluk çekiyoruz. Yurt içinde yeteri kadar kesim olmadığından dolayı toptancılarımız da hem bize çorba için işkembe ve sakatat temininde zorluk yaşıyorlar hem de fiyatlar da büyük oranda artış oldu. Bu artışı da fiyatlara maalesef yansıtamıyoruz. Dayanabileceğimiz kadar dayanacağız ama dayanamadığımız yerde artık zam da talep edebiliriz. Çünkü iş yerimizin giderleri var çalışanlarımız var vergi var. Bunlarında karşılanması gerekiyor. İnşallah korona tehdidi en kısa zamanda kaybolur ve her şey normale döner. Keşke bu salgın hastalık riski olmasaydı. Allah ülkemizi bu salgın hastalığa karşı korusun milletimizi korusun" ifadesini kullandı.


Esnaf Suat Altıntaş ayrıca soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı kendilerine özgü olarak içinde çok özel karışım olan baharat çorbası hazırladıklarını ve bu çorbayı da müşterilerin beğeni ile içtiklerini ifade etti.


Vatandaşlarda Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paça daha çok içmeye başladıklarını ve Canan Karatay'ın tavsiyesini dinleyeceklerini ifade ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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