Zonguldak'ta kayıp kişi, ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zonguldak'ta kayıp kişi, ölü bulundu

09.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:11
Zonguldak'ta kayıp kişi, ölü bulundu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ölü bulundu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivriler köyü Dere Mahallesi'nde ikamet eden Y.L'nin (71), dolaşmak için çıktığı araziden dönmemesi üzerine ailesi tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yapılan arama sonucu Y.L, yakınları tarafından bir yamaçtan düşmüş halde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.L'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Y.L'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu
24 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
24 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu
Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Uğur Mumcu Türkan Şoray Timur Selçuk Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tisserand Erol Bulut Arda Turan Caner Erkin Eddie Newton
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta kayıp kişi, ölü bulundu - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 11:13:30. #1.15#
title