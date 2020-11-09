Zonguldak'ta kayıp kişi, ölü bulundu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ölü bulundu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivriler köyü Dere Mahallesi'nde ikamet eden Y.L'nin (71), dolaşmak için çıktığı araziden dönmemesi üzerine ailesi tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yapılan arama sonucu Y.L, yakınları tarafından bir yamaçtan düşmüş halde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.L'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Y.L'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı