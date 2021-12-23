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ZONGULDAK - Kar yağışı etkili oluyor

AA / Fadime Yılmaz Elma - Haberler | Güncel

Zonguldak kent merkezi, kar yağışıyla beyaza büründü.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak kent merkezi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Belediyeye bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar nedeniyle ağır tonajlı araçların Zonguldak-Ereğli kara yolundan geçişine izin verilmezken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yolun ulaşıma açık kalması için mücadele ediyor.

Çocuklar ve bazı vatandaşlar kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak karın tadını çıkarırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanları için çeşitli noktalara yem bırakıyor.

Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, 20 iş makinesiyle sahada olduklarını belirterek, "600 kilometrelik yol ağını trafiğe açık tutmak için tüm araç ve personel seferber oldu. 6 ayrı tuzlama ekibi oluşturduk. Araçların giremeyeceği noktalarda da elle tuzlama çalışması yapan ekiplerimiz var." ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK - Kar yağışı etkili oluyor

ZONGULDAK - Kar yağışı etkili oluyor

ZONGULDAK - Kar yağışı etkili oluyor

ZONGULDAK - Kar yağışı etkili oluyor

ZONGULDAK - Kar yağışı etkili oluyor

ZONGULDAK - Kar yağışı etkili oluyor

ZONGULDAK - Kar yağışı etkili oluyor

ZONGULDAK - Kar yağışı etkili oluyor

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