Zonguldak, nisan karı ile bembeyaz
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Zonguldak, nisan karı ile bembeyaz

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
Zonguldak, nisan karı ile bembeyaz

ZONGULDAK'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla İstanbul kara yolunun Ereğli kesimi, beyaza büründü.

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ZONGULDAK'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla İstanbul kara yolunun Ereğli kesimi, beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kentin yüksek kesimlerinde, dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu sabah da devam eden kar yağışıyla yeşil alanlar, bembeyaz oldu. Karayolları ekipleri, Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli kesiminde tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. İl Özel İdaresi yetkilileri, kardan kapanan köy yolu olmadığını açıkladı.

'ÇOK ŞAŞIRDIK'

Kandilli mevkisinde çay ocağı bulunan Zehra Duman, nisan ayında ilk defa böyle kar gördüklerini belirterek, "Saat 06.00'da geldik, burada 15 santimetre kar vardı. Çok şaşırdık. Bahar geldi, sandık ama henüz gelmemiş. Burası Zonguldak'ın en yüksek tepesi olduğu için kar eksik olmuyor" dedi.


Zonguldak, nisan karı ile bembeyaz
Zonguldak, nisan karı ile bembeyaz
Zonguldak, nisan karı ile bembeyaz
Zonguldak, nisan karı ile bembeyaz
Zonguldak, nisan karı ile bembeyaz
Zonguldak, nisan karı ile bembeyaz
Zonguldak, nisan karı ile bembeyaz
Zonguldak, nisan karı ile bembeyaz
Zonguldak, nisan karı ile bembeyaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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