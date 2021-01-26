Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

26.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:53
Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Zonguldak İl Müftülüğünce kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Zonguldak İl Müftülüğünce kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya, Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, din görevlileri ve gönüllü kan bağışçıları katıldı.

Ergenç, gazetecilere, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "İl genelindeki 13 hastanemizin yüzde 95 oranında kan ihtiyacını kan merkezimiz karşılıyor. Bu nedenle il genelindeki bağışçılarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Kanın herhangi bir fabrikada üretilmediğinin sadece insan vücudunda üretildiğinin, eczanelerde satılmadığının bilinmesini istiyoruz. Bu kapsamda bugünkü kan bağış kampanyasına öncülük eden İl Müftülüğümüze ve din görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Durgun da sağlığın en büyük nimet olduğunu vurgulayarak, "Sağlığını kaybetmiş bütün hastalarımıza Allah'tan şifalar diliyoruz. Sağlığı yerinde olan tüm halkımızı bu insani ve İslami görevi yerine getirmek için kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Aleyna Tilki Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Alper Ulusoy Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:17:45. #1.14#
title