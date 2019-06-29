Zonguldak'ta kamyon devrildi: 1 yaralı
Zonguldak'ta, yük boşaltma işlemi sırasında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Zonguldak'ta, yük boşaltma işlemi sırasında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Hakkı S'nin (66) kullandığı 67 EP 776 plakalı kamyon, Rat Mahallesi'ndeki inşaat alanında yük boşalttığı sırada devrildi.
Kazada sürücü Ahmet Hakkı S, yaralandı.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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