Zonguldak'ta kamyon devrildi: 1 yaralı

Zonguldak'ta kamyon devrildi: 1 yaralı

Zonguldak'ta, yük boşaltma işlemi sırasında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ta kamyon devrildi: 1 yaralı

Zonguldak'ta, yük boşaltma işlemi sırasında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Hakkı S'nin (66) kullandığı 67 EP 776 plakalı kamyon, Rat Mahallesi'ndeki inşaat alanında yük boşalttığı sırada devrildi.
Kazada sürücü Ahmet Hakkı S, yaralandı.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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