Zonguldak'ta kaçak avlanan 3 kişiye 80 bin lira ceza kesildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 80 bin lira ceza uygulandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 80 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaban hayvanı avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Gürbüzler köyünde yol kontrolünde içinde Y.K, S.Ç. ve Y.K'nin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yaklaşık 300 kilogram yaban hayvan eti, 23 tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 46 kartuş ele geçirildi.

Kaçak avlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye 80 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı