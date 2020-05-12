ZONGULDAK'TA İLK DEFA VEFAT VE VAKA YAŞANMADI ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, salgının başladığı günden itibaren vaka ve vefat sayısının fazla olduğu kentte ilk defa pazartesi günü ölüm ve yeni pozitif vaka yaşanmadığını açıkladı.

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, salgının başladığı günden itibaren vaka ve vefat sayısının fazla olduğu kentte ilk defa pazartesi günü ölüm ve yeni pozitif vaka yaşanmadığını açıkladı.Vatandaşlarda durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehirlerle birlikte araç ve yaya giriş ile çıkışlarında tedbirler uygulanan Zonguldak ili, vaka ve vefat sayılarının oldukça yüksek seyretmesiyle riskli bölgeler içerisinde yer aldı. Vali Bektaş, twitterdan yaptığı açıklamada kentte ilk defa pazartesi günü vaka ve vefat yaşanmadığını ifade etti. Zonguldak'taki koronavirüs tablosunu da paylaşan Vali Bektaş, Teşekkürler Zonguldak. Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık çok şükür. Katkısı olan herkese, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sabırla devam, başaracağız, inşallah. dedi.

59 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Vali Bektaş'ın paylaştığı tabloya göre Zonguldak'ta bugüne kadar 9043 test yapıldı. 750 kişide pozitif vakaya rastlanırken 59 hasta ise yaşamını yitirdi. 470 hastanın iyleştiği kentte 10 hastanın yoğun bakımda, 3 hastanın da entübe olarak tedavisine devam edildiği belirtildi.

Zonguldak'lı vatandaşlar, virüse karşı verilen mücadeleye destek verdiler ve yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kaynak: DHA