Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu açıldı
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Zonguldak, Gümeli, Alaplı, Güncel

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu açıldı

Zonguldak'ın Alaplı içesinde heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu açıldı.

29.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:16
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu açıldı

Zonguldak'ın Alaplı içesinde heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu açıldı.

İlçeye bağlı Gümeli beldesinde, heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerinin çalışmalarının ardından yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldeye bağlı Erenköy Mahallesi Karagöl ve Çamlıçukur mevkileri arasındaki yolun heyelan nedeniyle ulaşıma kapandığını belirtti.

Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışma neticesinde yolu tekrar ulaşıma açtıklarını anlatan Saydam, herhangi bir sorunun olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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