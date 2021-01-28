Zonguldak'ta hazırlanan çalışma kitapları öğrencilerin hizmetine sunuldu
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Zonguldak'ta hazırlanan çalışma kitapları öğrencilerin hizmetine sunuldu

28.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:22
Zonguldak'ta hazırlanan çalışma kitapları öğrencilerin hizmetine sunuldu

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler tarafından hazırlanan çalışma kitaplarının ülke genelinde öğrencilerin hizmetine sunulduğu bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler tarafından hazırlanan çalışma kitaplarının ülke genelinde öğrencilerin hizmetine sunulduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, gazetecilere, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün illerden talep etmiş olduğu öğrencilere yardımcı kitap noktasında kentte kitap yazma komisyonlarının oluşturulduğunu söyledi.

Tosun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bundan dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok mutluyuz. Öğretmenlerimiz tarafından yazılan kitaplar çok beğeni topladı. Bu kitaplarımız tüm ülkede öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş durumda. Bu bir başlangıç, yazdığımız kitaplarla Türkiye'deki öğrencilerimize de hizmet edebilecek noktaya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Burada emek veren ekip arkadaşlarıma, komisyondaki öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Kovid-19 mücadelesi kapsamında birçok çalışma yapıldı ve öğrencilerimizin yanında olabilmek için çok büyük gayret gösterildi. Bu gayretin parçası olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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