Zonguldak'ta Gazi Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi talep edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin önemli figürlerinden Gazi Alemdar Gemisi'ne, İstiklal Madalyası verilmesi için mektupla başvuruda bulundu.

Milli Mücadele döneminde üstün yararlılık gösteren, 1982'de hurdaya ayrıldıktan sonra aynı ölçülerle benzeri yapılarak müzeye dönüştürülen Gazi Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için ilçedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları, PTT Ereğli Müdürlüğünde bir araya geldi.

Grup burada "Gazi Gemi Alemdar'ın 100. Yılı Kurtuluş Savaşı'mızın Tek Deniz Mu haberesi" konulu özel gün zarfında hazırlanan mektupları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, siyasi partilerin genel başkanları, milletvekilleri ve ilçedeki odaların bağlı olduğu genel merkezlere gönderdi.

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, gazetecilere, Gazi Gemi Alemdar'ın ve Ereğli'nin İstiklal Madalyası ile onurlandırılması adına girişimde bulunduklarını söyledi.

Zonguldak milletvekilleriyle 2020'de hazırladıkları kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Keleş, "Ancak Meclisimizin yoğun gündemi ve farklı bölgelerden iletilen aynı konudaki talepler nedeniyle karar süresi uzadı. Alemdar'ın İstiklal Madalyası ile onurlandırılması, ilçemizde yaşayan insanların milli birlik ve beraberliğe verdiği önemin ve tarihin her döneminde gösterdikleri vatanperverlik örneğinin ödüllendirilmesi anlamını taşıyor." dedi.

Keleş, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve tasarımı gerçekleştiren karikatürist Kurtuluş Ayyıldız'a teşekkür etti.