ZONGULDAK - Ekipler yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu
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ZONGULDAK - Ekipler yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu

15.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:41

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından hastaneye yetiştirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından hastaneye yetiştirildi.

İlçeye bağlı Kandilli beldesi Gökçeler Mahallesi'nde yaşayan kanser hastası İsmail Durmuş'un (62) yakınları, kemoterapi tedavisi için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi.

Bunun üzerine karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık personeli de kürekle araçlarının önünde biriken karları temizleyerek ekiplere yardımcı oldu.

Durmuş, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılmasıyla ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Aile yakınları, yetkililere teşekkür etti.

ZONGULDAK - Ekipler yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu
ZONGULDAK - Ekipler yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu
ZONGULDAK - Ekipler yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu
ZONGULDAK - Ekipler yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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