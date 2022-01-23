Zonguldak'ta ekipler, enerji kesintisi yaşanmaması için yoğun çaba harcıyor

ZONGULDAK (AA) - Batı Karadeniz'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar, Başkent EDAŞ ekiplerinin zorlu şartlarda yürüttüğü çalışmalarla onarılıyor.

Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının yoğun olduğu Zonguldak'ta, 538 saha çalışanı, 252 araçla merkez ve köylerdeki trafolara enerji verebilmek için 24 saat esasına göre çalışmalara devam ediyor.

Dondurucu soğukta metrelerce yükseklikteki direklerin üzerinde çalışma yapan ekipler, hat üzerindeki arızaları gideriyor.

Yer yer 1,5 metreyi bulan karda arazi ve paletli kar araçlarının ulaşamadığı noktalara ekipler, malzeme ve ekipmanları taşıyarak, arızalara müdahale ediyor.

Ekipler, özellikle kırsal kesimde trafo arızalarının giderilmesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.