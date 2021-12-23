Zonguldak'ta eğitime kar engeli

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Devrek, Kilimli, Çaycuma, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime, Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Kilimli, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı açıklandı.

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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