DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tarım aracında bulunan 3 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tarım aracında bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sücüllü köyünde meydana geldi. Hüseyin Korkmaz'ın kullandığı halk arasında 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Hüseyin Korkmaz ile birlikte eşi Asiye Korkmaz ve gelinleri Fatma Korkmaz yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

DEVRİLEN TARIM ARACINDAKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title