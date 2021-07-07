Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı
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Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta sağanak yağış sele neden oldu. Derenin taşması sonucu onlarca dükkan ve ev sel suları ile doldu, araçlar su altında kaldı. Şehir merkezindeki felaket kameralarca da kaydedildi.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur bir süre sonra derelerin taşması sonucu sele neden oldu. Sel nedeniyle Ormanlı beldesi girişinde bulunan Ortacı köyü yolu sularla doldu. Yolun su altında kalması nedeniyle Ormanlı beldesine giriş çıkışlar Alaplı tarafından sağlanabiliyor.

Zonguldak'ta dere taştı, dükkan ve otomobilleri sel vurdu

DÜKKAN VE OTOMOBİLLER SULAR ALTINDA KALDI

Beldede iki ayrı derenin taşması nedeniyle onlarca dükkan ve çok sayıda otomobil sular altında kaldı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ile Ormanlı Belediyesi ekipleri beldede esnaflara yardımcı olmaya çalışırken, esnaf dükkanlara dolan suları boşaltabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Zonguldak'ta dere taştı, dükkan ve otomobilleri sel vurdu

Kdz. Ereğli ilçesinde ayrıca Toyfanlı, Bakırlık ve Kızılca köylerinden geçen derelerin taşması sonucu birçok ev sular altında kaldı. Alaplı ilçesinde ise Dağ köyündeki derenin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Zonguldak Valiliğinin yaşanan sel sonrası hasar tespiti için çalışma başlattığı ifade edildi.

Zonguldak'ta dere taştı, dükkan ve otomobilleri sel vurdu
Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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