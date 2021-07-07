Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
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Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)

Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDIZonguldak'ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde, merkezden geçen Ormanlı Deresi'nin su debisinin yükselmesiyle meydana gelen taşkında belde merkezinin bir bölümü su altında kaldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde, merkezden geçen Ormanlı Deresi'nin su debisinin yükselmesiyle meydana gelen taşkında belde merkezinin bir bölümü su altında kaldı. Pazar yeri ve çevresindeki iş yerleriyle araçlar suya gömüldü. Yaklaşık bir saat sonra suyun çekilmesiyle zarar ortaya çıktı. Birçok iş yeri ve aracın su altında kaldığı görüldü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını ve iş yerlerini sudan kurtarmaya çalıştı. Selden en fazla etkilenen pazar yeri dronla havadan görüntülendi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, beldeye giderek incelemelerde bulundu. AFAD ve belediye ekipleri de selden etkilenen vatandaşlara yardımcı oldu. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, aniden dere debisinin yükselmesiyle taşkın meydana geldiğini söyledi. Herhangi bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Başol, "Kaymakamlığımız, belediyemiz, AFAD olarak selden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olacağız. Hasar tespit çalışmasına başladık. Aniden gelişen su yükselmesi oldu. Can kaybımız yok. Mahsur kalan da yok. Sadece 4 vatandaşımızın evden çıkmalarına itfaiye ekiplerimiz yardımcı oldu" dedi.30 İŞ YERİNİ SU BASTI

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, taşkının ardından yaptıkları çalışmada 30 iş yerini su bastığını tespit ettiklerini söyledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Çorumluoğlu, "Geldiğimizde hem dere yüksekti, hem de ciddi bir yağış vardı. İşin sevindirici kısmı, bize can kaybıyla ilgili başvuru olmadı. Jandarma araştırıyor. Bundan sonra önemli olan yaraların sarılmasıdır. Ekipleri oluşturduk. 30'un üzerinde dükkanın zarar gördüğünü biliyoruz. Civar köylerimizde de zararlar var. AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz burada. Metrekareye 41 kilogramdan fazla yağışın olduğunu gördük. Bundan sonra yağış devam etmezse kontrol altına alırız diye düşünüyoruz ama akşam saatlerinde de bir yağış bekleniyor. Vatandaşlarımız dere kenarlarından uzak dursun. Herkese geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.


Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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