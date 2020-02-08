Zonguldak'ta dalgaların boyu 7 metreyi aştı
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Zonguldak'ta dalgaların boyu 7 metreyi aştı

ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu 7 metreyi aştı.

08.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:57
Zonguldak'ta dalgaların boyu 7 metreyi aştı

'ta, rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu 7 metreyi aştı.

Kentte saatlerinde karla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi aştı. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşıp, liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.


Kaynak: DHA
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