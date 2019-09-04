Zonguldak'ta adli yıl açılış kokteyli gerçekleşti

04.09.2019 02:41

Zonguldak'ta yeni adli yılın açılması nedeniyle Maden Mühendisleri Cemiyeti'nde Zonguldak Baro Başkanı Özel Eroğlu ve yönetim kurulu tarafından kokteyl düzenlendi.



Kokteyle, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı H. Hakan Yağız, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, Baro disiplin kurulu başkanı Av. Şenol Köktürk,, Avukatlar, ZGC Başkanı Derya Akbıyık katıldı.



Gecede, Samsun'da düzenlenen Avukatlar Spor Oyunlarında Bayanlar Tenis Kategorisinde 2.olan Av. Nüket Kara' ya, Baro Başkanı Av. Özel Eroğlu tarafından kupası takdim edildi. Başkan Eroğlu gecede yaptığı konuşmada, avukatlarının sorunlarından, sıkıntılarından, ve gelişmelerden de kısaca bahsetti.



Eroğlu, yeni yasama yılında yeni mezun olacak avukatların mesleki yeterlilik belgesi istenmesi, yargı reformu ile ilgili gelişmeler, devlet hukuk sınavı ile ilgili bilgilendirme, önümüzdeki günlerde yapılacak seminerler, yeni hizmet binasının ruhsatının çıkacağını, inşaatında başlayacağı müjdesini verdi.



Adli yıl açılış kokteyli yapılan sohbet, karşılıklı fikir alışverişleri ve samimi diyaloglarla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA