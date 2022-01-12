Zonguldak'ta 7 metrelik dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta kuvvetli rüzgarla birlikte dalgakıranlara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi aşarak liman içine kadar girdi. Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda dalgakıranlara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi aştı. Dalgalar, zaman zaman limanın içine kadar ulaştı. Balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Zonguldak Limanı'nda ise derelerin getirdiği atıklarla birlikte kirlilik oluştu.