Zonguldak'ta 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası
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Zonguldak'ta 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası

30.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:54
Zonguldak'ta 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 2 yıl önce karıştığı kazada 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 2 yıl önce karıştığı kazada 21 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan tır sürücüsü Muzaffer Barut ile kazada yaşamını yitiren Samet Arslan'ın (21) ağabeyi Kemal Arslan ve avukatı katıldı.

Son sözü sorulan Barut, kazadan duyduğu üzüntüye dile getirdi.

Suçsuz olduğunu savunan sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Alaplı'da, 23 Aralık 2017'de Muzaffer Barut idaresindeki 34 AB 0154 plakalı tır, Yalı Kavşağı'ndan dönüş yapan Kemal Arslan'ın kullandığı 34 LA 6790 plakalı otomobille çarpışmış, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil kara yolundaki tabela direklerine sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan ve hastaneye kaldırılan 2 kardeşten Samet Arslan 2 Ocak 2018'de yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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