Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde beton üretim tesisinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü tutuklandı.

Kdz. Ereğli'ye bağlı Belen Yenimahalle'de bulunan beton üretim tesisinde sabah saatlerinde kaza yaşandı. Tesis içerisinde kamyondan inen personel Halil İbrahim Yazıcı, nakliye için tesise gelen Raif Kocaman'ın kullandığı 67 LF 997 plakalı kamyonun çarpması sonucu yere düştü. Başının ezildiği öğrenilen Yazıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Halil İbrahim Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine olay yerine Cumhuriyet Savcısı çağrıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş çaplı incelemelerde bulundu. Kazanın yaşandığı yere gelen Yazıcı'nın ailesi de sinir krizleri geçirdi. Kdz. Ereğli Belediyesine ait cenaze nakil aracına konulan Halil İbrahim Yazıcı'nın cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Raif Kocaman gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler tarafından Kdz. Ereğli Adliyesi'ne getirilen sürücü Raif Kocaman mahkeme tarafından tutuklanarak Kdz. Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Beycuma Kapalı Cezaevi'ne sevk edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK