Zonguldak Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Yorulmaz Açıklaması

Zonguldak Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, " Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimiz ve bayrağımız için gerekirse bizler de canımızı seve seve veririz." dedi.

Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde sınır güvenliği için bulunan Mehmetçiğin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Afrin operasyonuna Zonguldak şehit aileleri olarak destek verdiklerini ifade eden Yorulmaz, konuştu:

"Orada resmen bir savaş var ve bu savaştan ordumuz zaferle çıkacak bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Mustafa Kemal Atatürk başta temelleri sağlam atmış ve bayrağımızı göklerde dalgalandıranlar güzel dalgalandırmıştır. Türk milletini bozmaya Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez. Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Zeytin Dalı operasyonunu vatanımız için evladını şehit veren anne ve babalar olarak sonsuz destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimiz ve bayrağımız için gerekirse bizler de canımızı seve seve veririz. Yeter ki devletimiz, askerlerimiz oradan zaferle dönsün."