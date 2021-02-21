Zonguldak ormanlarında kar güzelliği
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Zonguldak ormanlarında kar güzelliği

21.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:37
Zonguldak ormanlarında kar güzelliği

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışının ardından ormanlarda seyri doyumsuz güzellik oluştu.

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışının ardından ormanlarda seyri doyumsuz güzellik oluştu. 

Kent genelinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından merkezde hayat normale döndü. Kentin yüksek kesimlerinde ise beyaz örtü güzelliği sürüyor. Zonguldak Bartın Karayolu'nun yüksek kesimlerindeki kar güzelliği dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, çam ağaçları, üzerlerindeki karla birlikte seyri doyumsuz manzaralar yer aldı.


Zonguldak ormanlarında kar güzelliği
Zonguldak ormanlarında kar güzelliği
Zonguldak ormanlarında kar güzelliği
Zonguldak ormanlarında kar güzelliği
Zonguldak ormanlarında kar güzelliği
Zonguldak ormanlarında kar güzelliği
Zonguldak ormanlarında kar güzelliği
Zonguldak ormanlarında kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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