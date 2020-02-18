Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

18.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:49

ZONGULDAK merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 67 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Zonguldak'ta 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında da, askeri mahrem yapıdan olduğu iddia edilen 1 astsubay Zonguldak'ta gözaltına alındı.

Kaynak: DHA