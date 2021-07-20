ZONGULDAK - Kurban Bayramı namazı kılındı

Camideki vatandaşlar Vaaz verilmesi Bayram namazının kılınması Zonguldak'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Camideki vatandaşlar

Vaaz verilmesi

Bayram namazının kılınması Zonguldak'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Uzun Mehmet Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrasında vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerine uygun bayramlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz