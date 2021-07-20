ZONGULDAK - Kurban Bayramı namazı kılındı
Camideki vatandaşlar Vaaz verilmesi Bayram namazının kılınması Zonguldak'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Camideki vatandaşlar
Vaaz verilmesi
Bayram namazının kılınması Zonguldak'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Uzun Mehmet Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.
Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrasında vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerine uygun bayramlaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz