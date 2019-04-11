Zonguldak Kayıp Başvurusu Yaptığı Eski Eşini Öldüren Eski Koca ve Ailesi Adliyeye Sevk Edildi

Kayıp başvurusu yaptığı eski eşini öldüren eski koca ve ailesi adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta 8 ay önce polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğunda eski eşi Dudu Çeştepe'yi (40) ormanlık alanda bıçakla öldürdüğü ortaya çıkan eski eşi Murat B., (41) ve ailesi adliyeye sevk edildi.

Karaelmas Polis Merkezi'ne 7 Ağustos 2018'de başvuruda bulunan Murat B., bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadıkları eski eşi Dudu Çeştepe'nin 4 gün önce Ankara'ya gidiyorum diyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8 aydır kayıp olarak aranan Dudu Çeştepe'yi bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik ve istihbarat çalışmaları sonucunda Dudu Çeştepe'nin eski eşi tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine Murat B., annesi Y.B.(68), diğer eski eşi H.V.(40) ve H.V.'den olma kızları T.B.(22) ve G.B.(19) Karabük'ün Yenice ilçesi Ibrıcak Köyü'nde gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde çapraz sorguya alınan 5 kişiden Murat B., eski eşini öldürdüğünü itiraf etti. Dudu Çeştepe'yi kendisini aldattığı için Gökçebey-Yenice yolu üstünde bulunan Kabalaklı mevkiindeki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü anlatan Murat B., cesedi de olay yerinde bıraktığını söyledi. Murat B., ormanlık alanda polis ekiplerine eski eşini öldürdüğü yeri gösterdi. Polis, 3 saat süren aramanın ardından Dudu Çeştepe'ye ait olduğu düşünülen kafa tası ve insan kemiklerine rastladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Murat B., Y.B., H.V., T.B. ve G.B., ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA