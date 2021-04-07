ZONGULDAK KAÇAK MADEN OCAĞINDA YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
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ZONGULDAK KAÇAK MADEN OCAĞINDA YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Salif Zıvalı(45), toprağa verildi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Salif Zıvalı(45), toprağa verildi.

Kilimli Bölüm Mahallesi'nde bulunan kaçak maden ocağında dün meydana gelen göçükte, işçi Salif Zıvalı mahsur kaldı. Salif Zıvalı'yı kurtarmak için çevredeki madenlerden gelen işçilerle birlikte kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından, Zıvalı mahsur kaldığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zıvalı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Salif Zıvalı'nın cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak Bölüm Mahallesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Subatan Mahallesi Yayla Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçileri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Zıvalı, aile mezarlığında toprağa verildi.

ZONGULDAK KAÇAK MADEN OCAĞINDA YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
ZONGULDAK KAÇAK MADEN OCAĞINDA YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
ZONGULDAK KAÇAK MADEN OCAĞINDA YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
ZONGULDAK KAÇAK MADEN OCAĞINDA YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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