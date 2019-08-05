ZONGULDAK Gemi söküm tesisi yapılmaması için 4 bin imza topladılar

Gemi söküm tesisi yapılmaması için 4 bin imza topladılar

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yapılacağı öne sürülen gemi söküm tesisine tepki gösteren Gemi Sökümüne Hayır Platformu, topladığı 4 bin 16 imzayı valiliğe teslim etti. Vali Erdoğan Bektaş ile görüşen platform üyeleri, valinin böyle bir talep ve teklifin olmadığını söylediğini belirtti.

Kilimli Alacaağzı mevkiine yapılacağı öne sürülen gemi söküm tesisiyle ilgili çevre örgütleri ve vatandaşların kurduğu Gemi Sökümüne Hayır Platformu, 'Kilimli'de gemi söküm tesisi istemiyoruz' adı altında başlattığı imza kampanyasında 4 bin 16 imza topladı. İmzalar dilekçeyle birlikte Zonguldak Valiliği'ne verildi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile görüşen heyet, ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Vali Bektaş'ın gemi söküm tesisi konusunda gelen herhangi bir talebin olmadığını kendilerine ilettiğini belirten Gemi Söküm Tesisi Platform Sözcüsü Aysel Yılmaz, Sayın valimiz bize şunu ifade etti; bu konuda 1988 yılında çıkmış olan bir Bakanlar Kurulu kararı var. Ancak bugüne kadar ciddi bir talep ve teklif almadık. Bu söylemlerden ve platformun çalışmalarının ardından kamuoyunun dikkatini çekmiş olabilir. Şimdilik ortada böyle bir şey yok. Şu anda bu konuda endişe edilecek bir şey yok' diyerek endişelerimizi gidermeye çalıştı dedi.

'KARAR VAR OLDUĞU SÜRECE ENDİŞEDEYİZ'

Bakanlar Kurulu kararı olduğu sürece halkın endişede olduğunu belirten TEMA İl Temsilcisi Aysel Yılmaz ise, şöyle konuştu

Umarım endişelerimiz gerçekleşmez ve bu gemi söküm tesisi Kilimli ilçesine yapılmaz. Platform olarak bu işin takipçisiyiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bakanlar Kurulu kararı olduğu müddetçe biz orada her zaman endişe içerisinde yaşıyor olacağız. Bunun farkındayız ve bunun için de bir çalışma yapacağız. Bundan sonraki çalışmalarımız acaba bu kararı nasıl iptal ettireceğimiz konusu üzerine olacak.

VALİ DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Haziran ayında yaptığı açıklamada, şöyle konuşmuştu

Gemi söküm işi özel bir iş. Türkiye'nin iki gemi söküm yeri var. Aliağa ve bir de Kilimli belirlenmiş. Onun dışında Türkiye üçüncü bir gemi söküm yeri yapmayacağını taahhüt etmiş. Karadeniz coğrafyasında da başka gemi söküm yeri yok. Karadeniz coğrafyasında gemiler eskidiklerinde gidebilecekleri en yakın yer Aliağa. Oraya ulaşabilmeleri için de iki boğaz var. Bunun da maliyeti var. Dolayısıyla Karadeniz coğrafyasında büyük eski gemiler var. Bunu işleyebilecek bir gemi söküm yeri de yok. Kilimli'deki yeri ele alabilir miyiz Eninde sonunda Kilimli'de gemi sökümcü olur. Türkiye böyle bir fırsatı kolay kolay tepmez. Bugün mü olur yarın mı olur Bir ekonomisi var, kirliliği de var. Oraya güçlü bir işletmeci yarın gelebilir ama orada ellerinde bir imkan var. Sıkışırlarsa gelebilirler. Zamana bırakılmış bir konudur.

Kaynak: DHA