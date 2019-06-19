ZONGULDAK Evde elektrik çarptı denilen madencinin kaçak ocakta öldüğü ortaya çıktı

Evde elektrik çarptı denilen madencinin kaçak ocakta öldüğü ortaya çıktı

ZONGULDAK'ta evinde elektrik akımına kapıldığı iddiasıyla hastaneye götürülen Mustafa Eser'in(28), kaçak kömür ocağında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Polis, maden işçini hastaneye bırakıp kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak kömür ocağında çalışan Mustafa Eser, ağır yaralı olarak özel araçla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahalede bulunduğu Mustafa Eser, yaşamını yitirdi. Mustafa Eser'i hastaneye götüren özel araçtakiler doktorlara evde çalışırken elektrik akımına kapıldığını söylediği iddia ettikten sonra hastaneden ayrıldı. Hastane polisi, durumu asayiş ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmada, Mustafa Eser'in kaçak kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi.

GÖÇÜKTE KALDIĞI İDDİASI

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği ocakta incelemede bulunurken maden işçisinin ilk belirlemelere göre göçükte kalarak öldüğünü değerlendirdiği öğrenildi. Mustafa Eser'in göçük, gaz zehirlenmesi yada elektrik akımına kapılarak mı yoksa başka nedenle ölduğu otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA