Zonguldak-Ereğli yolunda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü - Haberler
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Zonguldak-Ereğli yolunda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Yerel

Zonguldak-Ereğli yolunda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü Zonguldak-Ereğli karayolunun bazı bölümlerinde yoğun sis nedeniyle araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü.

Zonguldak-Ereğli yolunda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

ZONGULDAK - Zonguldak-Ereğli karayolunun bazı bölümlerinde yoğun sis nedeniyle araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü.

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Haftaiçi sabah erken saatlerde işe gitmek için yola koyulan vatandaşlar sisle karşılaşırken, ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yüksek kesimlerde yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan yük gemileri görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle kontrollü seyretti.

Hava sıcaklığının hafta içinde 10 derece kadar düşmesi bekleniyor.

Zonguldak-Ereğli yolunda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Zonguldak-Ereğli yolunda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Zonguldak-Ereğli yolunda yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Son Dakika Haberleri
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