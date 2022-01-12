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Zonguldak- Ereğli kara yolunda yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel

Zonguldak- Ereğli kara yolunda yoğun kar yağışı Yoğun kar yağışında sürücüler yollarda kaldı trafik aksadı Zonguldak'ta aniden bastıran kar yağışı Zonguldak-Ereğli kara yolunda etkili oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak- Ereğli kara yolunda yoğun kar yağışı

Yoğun kar yağışında sürücüler yollarda kaldı trafik aksadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta aniden bastıran kar yağışı Zonguldak-Ereğli kara yolunda etkili oldu. Aniden bastıran kar yağışında sürücüler yollarda kaldı.

Zonguldak'ta aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Zonguldak Ereğli karayolunda etkili oldu yoğun kar yağışında sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısı sonrası kentte aniden bastıran kar yağışı kısa sürede etkili etkisini gösterdi. Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli seyir etti. Uzun araçlar ve zincirsiz araçlar yollarda kaldı. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme işlemi yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Ereğli yolunda tırlar yolda kalırken yolda yoğun kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Yollarda yaşanan kaza ve yolda kalanların aksine manzara seyretmeye gelen Zeki Kahraman, "Yolda kalmadım. Gezmeye geldim. Kar yağışı devam ediyor birazdan yol tamamen kapanır. Bende gezmeye çıktım. Sürücüler dikkatli olsun. Kar lastiksiz, zincirsiz yola çıkmasınlar. Burası yüksek bölge aşağılarda kar buralarda kar çok. Herkes dikkatli ve tedbirli olsun" şeklinde konuştu.

Zonguldak- Ereğli kara yolunda yoğun kar yağışı

Zonguldak- Ereğli kara yolunda yoğun kar yağışı

Zonguldak- Ereğli kara yolunda yoğun kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

 Yurtta hava durumu

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