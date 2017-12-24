Zonguldak Bıçaklanarak Öldürülen Gelin ve Kayınvalidesi Toprağa Verildi

Bıçaklanarak öldürülen gelin ve kayınvalidesi toprağa verildi



Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 69 yaşındaki Fatma Akyol ve gelini 29 yaşındaki Dilek Akyol, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Fatma ve gelini Dilek Akyol, evlerinde bıçaklandı. Sesler üzerine uyanan Cevdet ve oğlu Mehmet Akyol, şüpheli N.G.'yi yakalayarak elindeki bıçağı aldı. Boğuşma sırasında N.G. de bıçakla yaralandı. Şüphelinin el ve ayaklarını bağlayan baba ve oğul, jandarmaya haber verdi. Jandarma N.G.'yi gözaltına aldı. Olayın ardından yapılan soruşturmada N.G.'nin, Cevdet Akyol'a ait araziye sakladıkları tarihi eseri bir süre sonra bulamamaları üzerine Akyol ailesinin yaşadığı eve gizlice girdiği ortaya çıktı. N.G. ile birlikte gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.



CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ



Fatma ve Dilek Akyol'un cenazeleri otopsinin arından köye götürüldü. Cinayetin işlendiği evin önünde alınan helalliğin ardından gelin ve kayınvalidesinin cenazeleri Çatak Merkez Camii önüne götürüldü. Cenaze törenine, Cevdet Akyol ve oğlu Mehmet Akyol, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar ve yakınları katıldı. Fatma ve Dilek Akyol'un cenazeleri kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.