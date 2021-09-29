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Zonguldak Belediyesi personellerinden kan bağışına destek

AA / Seçkin Kırarslan - Haberler | Güncel
Zonguldak Belediyesi personellerinden kan bağışına destek

Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi ile iş birliği yapan Zonguldak Belediyesinin personelleri kan bağışına destekte bulundu.

ZONGULDAK (AA) - Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi ile iş birliği yapan Zonguldak Belediyesinin personelleri kan bağışına destekte bulundu.

Zonguldak'taki merkezin doktoru Harun Çevik, gazetecilere, kan bağışında bulunmanın önemli olduğunu vurguladı.

Kana olan ihtiyacın devam ettiğini dile getiren Çevik, "Kentte kurumlarla kan bağışı etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün Zonguldak Belediyesinde sağlığı yerinde olan gönüllü kan bağışçılarımızdan kan alıyoruz. Duyarlı tüm vatandaşlarımızı, kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır." dedi.

AA / Seçkin Kırarslan - Son Dakika Haberleri
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