Zonguldak, Basın Vakfı üyesi gazetecileri ağırladı Zonguldak, Basın Vakfı üyesi gazetecileri ağırladı Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Olağan Genel Kurulu için Zonguldak'a gelen gazeteciler Vali Vekili Turgut Subaşı'nı ziyaret etti.

Zonguldak, Basın Vakfı üyesi gazetecileri ağırladı

ZONGULDAK - Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Olağan Genel Kurulu için Zonguldak'a gelen gazeteciler Vali Vekili Turgut Subaşı'nı ziyaret etti. Ziyarette Zonguldak'ın tanıtımı konuşuldu.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Olağan Genel Kurulu Zonguldak'ta başladı. 14-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan genel kurul öncesi Genel Başkan Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet ziyaretin ilk gününde Vali Vekili Turgut Subaşı'nı ziyaret etti.

Ziyarette basının önemine dikkat çeken Subaşı, "Birkaç gündür yerel basında da geleceğiniz haberi heyecan uyandırdı. Zonguldak'ın Türkiye'ye tanıtılması bir vesile olacaktır. Cumhuriyetin ilk kenti, sanayinin ilk başlangıç ve bugün devam eden bölgesi gibi Türkiye adına önemli bir bölgemizin medya temsilcilerimiz aracılığıyla da tanıtılmasına imkan verecektir. Bütün Zonguldak halkı da bu konuda çok büyük bir memnuniyet duydular. Basınımız açısından baktığımızda çok büyük ve önemli bir görev ifa ettiğinizi biliyoruz" dedi.

Genel Başkan Yılmaz Karaca da "TGC Basın Vakfı Türkiye'de bulunan 125 civarında meslek örgütünün oluşturduğu bir vakıftır. 24. yılımızı kutluyoruz. Vakfımızın en büyük amaçlarından biri tüm basın çalışanlarının sosyal olaylarını takip etmek, tesisleşme konusunda çeşitli illerde çalışmalar yapıyoruz. Vakfımız Türk Dünyasında çok büyük faaliyetler gösterdi. Eskişehir'de başlattığımız Türk Dünyası Basın Şurası'nın 3. sünü yaptık. Tataristan, Kazan, Bişkek ve Kazakistan'da. Bu yıl Özbekistan'da yapacağımız 4. toplantımızı pandemi nedeniyle iptal edildi. Arkadaşlarımız gerek gazetelerinde, televizyonlarında, internet sitelerinde bolca haber yaparak Zonguldak'ın tanıtımına katkı sunacaklar" diye konuştu.

ZGC Başkanı Derya Akbıyık da program hakkında bilgiler aktardı.

Kaynak: İHA