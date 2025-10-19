Haberler

Zonguldak, Bartın, Düzce 20 Ekim Pazartesi yarın okullar tatil mi?

Güncelleme:
Ekim ayının ortasında aniden bastıran soğuk hava ve karla karışık yağış ihtimali, özellikle Karadeniz'in yüksek rakımlı ve kırsal bölgelerinde yaşayan aileleri endişelendirdi. Vatandaşlar, resmi tatil ve eğitim duyurularını öğrenmek için valiliklerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de 20 Ekim Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde beklenen yoğun kar, öğrenciler ve veliler arasında "yarın okullar kapalı mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Meteoroloji raporları ve bölgesel hava tahminleri, tatil kararının ne olacağı konusunda meraklı bekleyişi artırıyor. Zonguldak, Bartın ve Düzce'de 20 Ekim Pazartesi okullar tatil mi olacak?

METEOROLOJİ UYARDI
BATI KARADENİZ'DE YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, 19 Ekim 2025 Pazar günü Sakarya'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

KARADENİZ'DE PAZARTESİ YAĞIŞLARI SÜRÜYOR

20 Ekim Pazartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması (21-50 kg/m²) öngörülüyor. Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kuzey bölgelerinde etkili olan soğuk hava, hafta sonu boyunca Karadeniz ve Marmara'da sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterdi. Bu gelişmeler nedeniyle milyonlarca öğrenci ve veli "yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Şu ana kadar valiliklerden resmi bir tatil duyurusu yapılmadı. Güncel bilgiler için takipte kalın.

Osman DEMİR
