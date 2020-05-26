ZONGULDAK Alaplı'nın geleneksel 'Gençlik Bayramı' kutlamasına 'kısıtlama' engeli
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ZONGULDAK Alaplı'nın geleneksel 'Gençlik Bayramı' kutlamasına 'kısıtlama' engeli

Alaplı'nın geleneksel 'Gençlik Bayramı' kutlamasına 'kısıtlama' engeliZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, geleneksel olarak dini bayramların sonunda gerçekleştirilen 'Gençlik Bayramı', bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilk kez yapılamadı.

ZONGULDAK Alaplı'nın geleneksel 'Gençlik Bayramı' kutlamasına 'kısıtlama' engeli
26.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:01

Alaplı'nın geleneksel 'Gençlik Bayramı' kutlamasına 'kısıtlama' engeli

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, geleneksel olarak dini bayramların sonunda gerçekleştirilen 'Gençlik Bayramı', bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilk kez yapılamadı. Yapılan bir haberde 'Kızlar Bayramı' denilmesiyle bazı kesimler tarafından böyle anılmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Biz bunu 'Gençlik Bayramı' olarak kutluyoruz" dedi.

Alaplı'da ramazan ve kurban bayramlarının son günleri, geleneksel olarak 'Gençlik Bayramı' olarak kutlanıyor. Köylerde gençlerin bir araya gelerek, birbirilerinin bayramını kutlamasıyla başlayan gelenek, artık köylerde olmasa da ilçe merkezinde yaşatılmaya çalışılıyor. Bayramların sonu günü ilçe merkezinde bir araya gelen gençler, bayramın coşkusunu yaşıyor. Yıllar önce gençlerin tanışıp, arkadaşlık kurduğu, evlenen çiftlerin olduğu bayram, zamanla 'Kızlar Bayramı' olarak anılsa da halk buna tepki gösteriyor. Bu yılki bayram, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yıllar sonra ilk kez gerçekleştirilemedi. Bayramın kutlandığı Hükümet Caddesi, bu yıl boş kaldı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, bayramı her zaman 'Gençlik Bayramı' olarak kutladıklarını söyledi. Geçmiş yıllarda yapılan haberlerde 'Kızlar Bayramı' diye yazılmasını ve daha sonra böyle anılmasını doğru bulmadığını belirten Tekin, "Genelde Kurban Bayramı'nda da kutlanır ama Ramazan Bayramı'nın son gününde kutlanır. 'Kızlar Bayramı' olarak hiç geçmedi aslında. O zamanlar bir talihsizlikle bir arkadaş öyle haber yapmış ama biz bunu 'Gençlik Bayramı' olarak kutluyoruz" dedi.

'İNŞALLAH KURBAN BAYRAMI'NDA COŞKUYLA KUTLARIZ'

Başkan Tekin, amaçlarının gençlerin bir araya gelerek, bayramlarını kutlamaları ve eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlamak olduğunu kaydetti. Bu yıl ise koronavirüs nedeniyle bayramı kutlayamadıklarını anlatan Tekin, şunları söyledi:

"Alaplı'da bayramların son gün 'Gençlik Bayramı' olarak kutlanıyor. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden bu bayramı bu yıl kutlayamayacağız. İnşallah Kurban Bayramı'nda bu bayramı kutlayacağız. Meydanda gençlerimiz bu bayramı en iyi şekilde kutluyorlar. Alaplı tarihinde her zaman yeri vardır 'Gençlik Bayramı'nın. Alaplı köylerinde de kutlanır. Gençlerimiz evlerde yemek yer sofra kurulur gençler için. Şimdi tabi köylerde artık olmuyor bu ama merkezde hiç yoktan gençlerimiz bu bayramı kutluyor. Kurban Bayramı'nda inşallah coşkulu şekilde kutlarız."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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