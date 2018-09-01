Zonguldak'a şehit ateşi düştü (4)

CENAZESİ ZONGULDAK'TA

Şehit Recep Turan'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Zonguldak'a getirildi. Şehidin cenazesini Zonguldak Havalimanı'nda Vali Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Garnizon Komutanı Albay Gökhan İnan, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeci, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, yakınları ve çok sayıda kişi karşıladı. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Bu sırada amca Tezcan Turan, PKK'ya lanet olsun. Seni bizden aldılar diyerek tabuta koşup gözyaşı döktü. Şehidin babası Ercan ve annesi Nuray Turan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Alaplı ilçesine götürüldü.